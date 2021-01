Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un très joli coup en Ligue 2 !

Publié le 30 janvier 2021 à 10h00 par A.M.

Grande révélation de Ligue 2 avec Toulouse, en course pour la montée dans l'élite, Amine Adli a tapé dans l'œil de Pablo Longoria, toujours en quête du remplaçant de Morgan Sanson.

Déjà très actif cet hiver, l'Olympique de Marseille n'en a pas terminé avec son mercato. Et pour cause, André Villas-Boas ne cesse de répéter l'importance de recruter un nouveau milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson qui s'est engagé avec Aston Villa pour 16M€, hors bonus. Il faut dire qu'alors que le milieu de terrain était le secteur de jeu le plus fourni d'André Villas-Boas, l'OM a cédé l'ancien Montpelliérain ainsi que Kevin Strootman, prêté au Genoa. Par conséquent, le club phocéen ne se retrouve plus qu'avec quatre joueurs dans ce secteur de jeu, dont deux sont actuellement blessés. Une situation qui pousse Pablo Longoria à s'activer.

Amine Adli est bien la nouvelle priorité de l'OM