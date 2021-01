Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas confirme la nouvelle priorité !

Publié le 30 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Morgan Sanson a quitté l’OM pour rejoindre Aston Villa cet hiver, André Villas-Boas cherche bel et bien à le remplacer avant la fermeture du mercato.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Aston Villa ciblait Morgan Sanson pour un transfert cet hiver, et l’opération s’est finalement bouclée pour 16M€ + 3M€ de bonus. L’OM a donc perdu l’un de ses éléments forts au milieu de terrain, mais André Villas-Boas compte bien le remplacer. Interrogé en conférence de presse vendredi, l’entraîneur portugais a réitéré son souhait de faire venir un nouvel élément pour oublier Sanson à l’OM.

« On cherche une solution »