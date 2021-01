Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’est fixé une nouvelle priorité pour remplacer Sanson !

Publié le 29 janvier 2021 à 18h15 par B.C.

À trois jours de la fermeture du mercato hivernal, l’OM s’active pour mettre la main sur un milieu de terrain, et Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste en Ligue 2, du côté de Toulouse.

Le temps presse pour l’Olympique de Marseille. Suite au départ de Morgan Sanson pour Aston Villa, André Villas-Boas a clairement indiqué vouloir récupérer un nouveau milieu de terrain pour la fin de saison. Pablo Longoria s’active donc pour tenter de boucler l’arrivée d’un dernier renfort dans ce mercato hivernal, et les pistes ne manquent pas. Angelo Fulgini (Angers), Imran Louza (FC Nantes) et Mehdi Léris (Sampdoria) sont notamment visés par l’OM, mais Pablo Longoria se serait fixé une nouvelle priorité.

L’OM s’attaque à Amine Adli

D’après les informations divulguées par Loïc Tanzi sur Twitter , l’OM vise désormais en priorité Amine Adli. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 19 apparitions avec le TFC (Ligue 2), le milieu de 20 ans est promis à un bel avenir, et cela n’a pas échappé à la direction phocéenne. Cependant, Toulouse ne veut pas perdre sa pépite et réclamerait 15M€ selon le journaliste de RMC , une somme qui semble hors de portée pour l’OM. De son côté, Amine Adli ne comprendrait pas la décision de ses dirigeants. Reste à voir si la situation se débloquera d’ici lundi.