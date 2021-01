Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour Florian Thauvin !

Publié le 29 janvier 2021 à 18h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a la cote en Serie A, surtout du côté du Milan AC.

L’heure est venue ! A quelques mois de la fin de contrat, Florian Thauvin doit prendre une décision. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria fait tout son possible pour le convaincre de prolonger à l’Olympique de Marseille. L’Équipe a confirmé ces informations, annonçant toutefois que Thauvin aurait refusé l’offre de l’OM, notamment à cause du salaire et des primes à la signature. Il semble donc se diriger doucement mais surement vers un départ, reste à savoir si cela se fera dès cet hiver ou plutôt à la fin de la saison.

Douglas Costa plutôt que Thauvin pour le Milan AC ?