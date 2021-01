Foot - Mercato

Mercato : Solskjaer attend déjà le retour de Lingard !

Publié le 30 janvier 2021 à 15h20 par La rédaction

Ole Gunnar Solskjaer a maintenu qu'il comptait sur Jesse Lingard à l'avenir, et ce malgré le prêt de l'international anglais à West Ham.