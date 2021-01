Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Annoncé à l’OM et à Nice, Jesse Lingard reste en Premier League !

Publié le 29 janvier 2021 à 22h52 par B.C. mis à jour le 29 janvier 2021 à 22h55

En manque de temps de jeu à Manchester United, Jesse Lingard a officiellement rejoint West Ham ce vendredi soir.