Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Liverpool... De grosses opérations autour de Dzeko ?

Publié le 31 janvier 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Bien décidée à se séparer d'Edin Dzeko, l'AS Rome aurait essayé de négocier un échange entre son numéro 9 et Alexis Sanchez. Alors que les discussions n'auraient pas abouti avec l'Inter, l'agent d'Edin Dzeko devrait faire une dernière tentative pour boucler ce troc. Et pour être certain de trouver un nouveau point de chute au buteur bosnien, Alessandro Lucci pourrait également se tourner vers Liverpool et le FC Barcelone.

En froid avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko aurait été placé sur le marché par l'AS Rome. En quête d'un nouvel avant-centre, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée du buteur bosnien au PSG. Toutefois, il devrait se frotter à plusieurs clubs sur ce dossier, et notamment à l'Inter. Pour rafler la mise, les Nerazzurri auraient un bel argument à faire valoir : Alexis Sanchez. En effet, le club milanais aurait tenté de négocier un échange entre Edin Dzeko et son attaquant chilien. Cependant, les discussions n'auraient mené à rien pour des raisons financières. Malgré tout, Alessandro Lucci, l'agent du joueur, serait toujours déterminé à trouver un point de chute à Edin Dzeko et il devrait s'activer dans les derniers instants du mercato pour remplir sa mission.

Un échange pour Edin Dzeko ?

D'après les indiscrétions de Tuttosport , Alessandro Lucci espérerait toujours pouvoir boucler l'échange entre Edin Dzeko et Alexis Sanchez. Dans cette optique, l'agent du Bosnien devrait faire une ultime tentative et essayer de trouver une solution dans les dernières heures du mercato hivernal. Toutefois, les chances de relancer les négociations pour cette opération resteraient très minces. Par conséquent, Alessandro Lucci envisagerait de se tourner vers d'autres clubs pour envoyer Edin Dzeko loin de Rome.

Edin Dzeko proposé au FC Barcelone ?