Mercato - PSG : Incroyable rebondissement pour Dzeko ?

Publié le 31 janvier 2021 à 1h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, ainsi que de nombreux autres clubs européens, Edin Dzeko pourrait voir son avenir changer du tout au tout.

Comme pour Alejandro Gomez à l’Atalanta cet hiver, Edin Dzeko rencontre un gros problème avec son entraineur, à l’AS Roma. Paulo Fonseca et son capitaine auraient en effet eu une altercation récemment, ce qui aurait marqué un tournant dans leur relation. Dzeko a depuis été écarté du groupe et la Roma l’aurait proposé à plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain. L’Inter semblait sur le point de berner le PSG, grâce à un échange entre Edin Dzeko et Alexis Sanchez, mais la presse italienne assure que cette opération serait finalement tombée à l’eau.

La Roma pourrait finalement réintégrer Dzeko !