Mercato - Real Madrid : Une piste s'éloigne pour la succession de Zidane ?

Publié le 30 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

Un temps considéré pour prendre la relève de Zinédine Zidane au Real Madrid, Massimiliano Allegri pourrait finalement rejoindre l'AS Rome.

Massimiliano Allegri est peut-être l'entraîneur le plus convoité sur le marché actuellement. Le technicien italien est libre de tout contrat depuis qu'il a quitté la Juventus en 2019, après un passage de cinq ans où il aura mené la Vieille Dame à cinq titres de champion d'Italie. Plusieurs clubs ont pensé à l'embaucher récemment : Arsenal pour remplacer Mikel Arteta, le PSG après le renvoi de Thomas Tuchel ou encore l'Inter Milan. Le Real Madrid est également une équipe régulièrement associée à Massimiliano Allegri lorsque l'avenir de Zinédine Zidane chez les Merengue semble s'obscurcir. Pour autant, c'est bien en Serie A que le natif de Livourne pourrait reprendre du service...

Un accord imminent avec l'AS Rome ?