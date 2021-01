Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Alaba... Zidane victime d'un sale coup de Tuchel ?

Publié le 30 janvier 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Pour renforcer son effectif, Zinedine Zidane voudrait s'attacher les services d'Erling Braut Haaland et de David Alaba. Alors qu'il serait soumis à une lourde concurrence sur ces deux dossiers, le coach du Real Madrid pourrait voir Thomas Tuchel lui plomber ses plans. Selon la presse espagnole, le nouveau coach de Chelsea serait sur les traces d'Erling Haaland et de David Alaba et aurait un avantage sérieux sur ses concurrents, dont Zinedine Zidane.

Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, Zinedine Zidane s'est montré discret lors du dernier mercato estival et cet hiver. Alors que ses caisses se seraient vidées, le coach du Real Madrid n'a recruté personne et s'est contenté de se débarrasser de ses indésirables. En effet, Achraf Hakimi (Inter), Gareth Bale (Tottenham), James Rodriguez (Everton), Sergio Reguilon (Tottenham), Brahim Diaz (Milan AC) et Borja Majoral (AS Rome) ont fait leurs valises l'été dernier, tandis que Luka Jovic (Eintracht) et Martin Odegaard (Arsenal) ont trouvé un nouveau point de chute en ce mois de janvier. Lors du prochain mercato estival, Zinedine Zidane pourrait ainsi se rattraper et frapper un grand coup sur le marché si son portefeuille lui permet. Pour se faire, le technicien du Real Madrid aurait déjà une idée bien précise des joueurs qu'il voudrait recruter. Et parmi les cibles que Zinedine Zidane surveillerait de près, il y aurait Erling Braut Haaland et David Alaba.

Zidane contrarié par Tuchel pour Haaland et Alaba

D'après les dernières indiscrétions d' AS , Zinedine Zidane serait en excellente posture en ce qui concerne David Alaba. Alors que l'Autrichien sera en fin de contrat le 30 juin, l'entraineur du Real Madrid envisagerait de casser sa tirelire pour le convaincre de le rejoindre. Ainsi, Zinedine Zidane serait prêt à lui proposer un contrat de quatre saisons et un salaire XXL à hauteur de 11M€ annuels. Et malgré la forte concurrence sur ce dossier, le Real Madrid aurait une bonne avance sur ses adversaires. En parallèle, Zinedine Zidane projetterait de se jeter sur Erling Braut Haaland. Toutefois, le Ballon d'Or 98 serait contraint de se frotter au PSG, à la Juventus, à Chelsea, à Manchester United et à City pour le Norvégien selon les récentes informations de Fabrizio Romano.

Tuchel aurait un atout majeur pour Haaland et Alaba