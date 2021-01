Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sur le point de boucler un renfort colossal à 0€ ?

Publié le 30 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs, David Alaba privilégierait un départ vers l’Espagne lors du prochain mercato estival. Le joueur du Bayern Munich aurait un accord verbal avec le Real Madrid.

« Nous avons eu de nombreuses conversations avec son agent, il y a eu une réunion finale et une proposition qui expirait en octobre. Notre offre n'a pas été acceptée et notre président l'a retirée » déclarait en novembre dernier l’un des dirigeants du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge au sujet de l'avenir de David Alaba. L’international autrichien, sous contrat jusqu’en juin prochain, a donc de grandes chances de quitter la Bundesliga à l’intersaison et plusieurs équipes ont été annoncées sur ces traces à l’instar par exemple du PSG ou encore de Chelsea.

Accord verbal entre le Real Madrid et Alaba