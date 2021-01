Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait pris une décision retentissante pour cet hiver !

Publié le 30 janvier 2021 à 9h00 par A.D.

Pour renforcer son arrière-garde, Ronald Koeman aurait souhaité s'attacher les services d'Eric Garcia, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Alors que cette arrivée serait impossible pour cet hiver, le coach néerlandais aurait décidé de bloquer le départ de Junior Firpo, l'un de ses indésirables.

Indésirable de Ronald Koeman, Junior Firpo aurait été placé sur le marché en vue d'un départ cet hiver. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer plusieurs clubs européens, dont le Milan AC. En effet, les Rossoneri seraient en quête d'un nouvel arrière gauche et auraient coché le nom de Junior Firpo, entre autres. Toutefois, Paolo Maldini, le directeur technique lombard, serait désormais contraint de passer à autre chose et de se tourner vers d'autres pistes.

Koeman aurait changé d'avis pour Junior Firpo