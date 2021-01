Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Dzeko !

Publié le 30 janvier 2021 à 19h45 par A.D.

Sur le départ du côté de l'AS Rome, Edin Dzeko figurerait sur les tablettes du PSG et de l'Inter, entre autres. Pour rafler la mise, les Nerazzurri auraient tenté un coup avec Alexis Sanchez. Toutefois, les négociations pour un échange entre le Chilien et Edin Dzeko seraient désormais rompues pour des questions de salaire.

A la peine à l'AS Rome, Edin Dzeko aurait été placé sur le marché. Ce qui n'aurait pas échappé à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG serait prêt à offrir Edin Dzeko à Mauricio Pochettino. Toutefois, la bataille serait rude pour le buteur bosnien. Alors qu'il en pincerait également pour Edin Dzeko, Antonio Conte aurait un sérieux argument à faire valoir pour rafler la mise : Alexis Sanchez. Comme l'a indiqué Sky Italia dernièrement, le coach de l'Inter aurait entamé des discussions avec l'AS Rome pour un échange entre son attaquant chilien et Edin Dzeko. Et heureusement pour le PSG, les pourparlers n'auraient mené à rien.

L'échange Dzeko-Sanchez aux oubliettes ?