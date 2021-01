Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Sergio Ramos a fait son choix !

Publié le 30 janvier 2021 à 18h30 par B.C.

Arrivant au terme de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a l’embarras du choix pour son avenir. Le PSG est notamment sur les rangs, mais le défenseur donnerait toujours sa priorité à la Casa Blanca, même si un accord est encore loin d’être trouvé.

Le dossier Sergio Ramos est encore loin d’avoir livré son épilogue. Malgré une volonté commune de prolonger leur belle histoire d’amour, le Real Madrid et son capitaine ne parviennent pas à se mettre d’accord pour une prolongation, alors qu’il y a urgence. Le bail de l’Espagnol court en effet jusqu’à la fin de la saison, et les autres clubs sont désormais autorisés à négocier avec le cadre de Zinedine Zidane depuis le 1er janvier. Ces dernières semaines, la majorité des cadors européens ont été cités parmi les prétendants, à l’instar de Manchester City, Tottenham, la Juventus, le Bayern Munich, ou encore le PSG. À en croire les informations en provenance d’Espagne, Leonardo serait d’ailleurs l’un des plus déterminés à vouloir mettre la main sur le champion du monde 2010, et Mauricio Pochettino a confirmé que le PSG serait le bon choix pour Sergio Ramos en cas de départ. « La stratégie du PSG depuis des années, comme avec Ronaldinho à mon époque, est de trouver des opportunités sur le marché et de recruter des joueurs pouvant améliorer l’équipe. (…) Ici, Sergio Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde ». » Le PSG a-t-il alors une chance dans le dossier Sergio Ramos ?

Sergio Ramos veut rester malgré le PSG et les autres clubs, mais…

Malgré les nombreuses rumeurs sur le sujet, la Cuatro persiste et signe en indiquant que Sergio Ramos ne veut pas entendre parler d’un départ pour le moment. La chaîne de télévision espagnole assure que le défenseur de 34 ans a la ferme intention de finir sa carrière sportive au Real Madrid, de quoi confirmer les précédentes informations d’Eduardo Inda, divulguées un peu plus tôt dans la semaine sur le plateau d’ El Chiringuito : « Il a des offres mais il ne va pas les écouter car son désir est de continuer au moins deux années de plus au Real Madrid. Il n’écoutera pas une seule offre avant que le club fasse une proposition définitive, ou dise qu’il ne fera pas. » Pour l’heure, le Real Madrid n’aurait fait qu’une offre informelle à son joueur, mais pas de nature officielle, pour un nouveau contrat de deux ans, avec le même salaire qu'aujourd'hui, mais comprenant une réduction de 10% pour s'adapter à la crise économique engendrée par le coronavirus. Sergio Ramos n’a pas encore accepté cette offre, et les discussions sont actuellement rompues entre les deux parties.

Le Real Madrid campe sur ses positions