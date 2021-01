Foot - Mercato - AS Roma

Mercato : El Shaarawy s’enflamme pour son retour à l'AS Roma !

Publié le 30 janvier 2021 à 18h40 par La rédaction

Parti en Chine en 2019, Stephan El Shaarawy signe son retour en Europe. L’AS Roma a officialisé le retour de l’Italien ce samedi. Et le joueur de 28 ans a déjà hâte de faire ses débuts, après avoir quitté le club pour rejoindre le Shanghai Shenhua.