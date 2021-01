Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une tendance se dégage pour cette piste à 10M€ de Longoria !

Publié le 30 janvier 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille est en quête d’un successeur à Morgan Sanson, Pablo Longoria aurait coché le nom de Lovro Majer. Cependant, la piste menant au joueur du Dinamo Zagreb promet de ne pas être aisée.

Le mercato de l’OM pourrait être agité jusqu’à la clôture de cette fenêtre hivernale des transfert lundi prochain. Et pour cause, après avoir vendu Morgan Sanson à Aston Villa contre 16 M€ plus 3 M€ de bonus, l’écurie phocéenne chercherait maintenant à compenser le départ du milieu français. Dans cette optique, comme le10sport.com vous l’a révélé, Marseille a notamment coché le nom d’Amine Adli, également ciblé par le LOSC. Cependant, le joueur du Toulouse Football Club serait loin d’être la seule piste de Pablo Longoria afin de renforcer l’entrejeu de l’équipe entrainée par André Villas-Boas.

Le Dinamo Zagreb est gourmand pour Lovro Majer !