Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Dzeko

Publié le 31 janvier 2021 à 12h10 par A.D.

Alors que le PSG penserait à Edin Dzeko pour renforcer le secteur offensif de Mauricio Pochettino, du côté de l'AS Rome, on a fait le point concernant l'attaquant bosnien.

En froid avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko serait poussé vers la sortie par sa direction. Alors que le buteur de l'AS Rome serait sur le départ, Leonardo étudierait la possibilité de le recruter. Toutefois, il devrait livrer une grosse bataille sur ce dossier, puisque Dzeko aurait un grand nombre d'admirateurs, dont l'Inter. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Nerazzurri auraient essayé de se servir d'Alexis Sanchez, mais les négociations avec les Giallorossi ne se seraient pas bien passées du tout. A tel point que les deux clubs italiens auraient stoppé les discussions. Lors d'un entretien accordé à DAZN , Giuseppe Marotta a fait un point sur le dossier Dzeko-Sanchez et a confirmé qu'il n'y avait plus aucune chance de boucler cette opération cet hiver.

«Les négociations étaient terminées avant même d'avoir commencé»