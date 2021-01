Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Frank McCourt sur son avenir à l’OM !

Publié le 31 janvier 2021 à 11h10 par T.M.

Du côté de Marseille, le départ de Frank McCourt est de plus en plus réclamé. Toutefois, malgré ce qui s’est passé ce samedi, l’Américain ne semble pas vouloir quitter son poste.

Depuis l’été dernier, le feuilleton de la vente de l’OM fait énormément parler. Alors que Frank McCourt s’est montré inflexible face à Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, assurant que le club phocéen n’était pas à venir, le dossier ne serait clairement pas refermé. En effet, selon les derniers échos, la vente de l’OM serait toujours d’actualité et en coulisse, cela discuterait avec certains investisseurs. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que le départ de McCourt est réclamé par les supporters phocéens. Est-ce que les incidents de ce samedi pourraient accélérer le départ de l’Américain ?

« Réaffirmer ma volonté et mon engagement pour l’OM »