Foot - OM

OM - Polémique : Frank McCourt sort du silence après les incidents !

Publié le 31 janvier 2021 à 10h45 par T.M. mis à jour le 31 janvier 2021 à 10h46

Ce samedi, cela a totalement dérapé à Marseille suite aux actions des supporters de l’OM. Face aux incidents, Frank McCourt a réagi ce dimanche.

Les supporters de l’OM en ont assez. Ces dernières semaines, face aux résultats décevants du club phocéens, la colère commençait à gronder. Ce samedi, tout a explosé. En effet, certains supporters ont fait preuve d’une extrême violence pour manifester leur mécontentement, allant même jusqu’à pénétrer dans La Commanderie et casser de nombreux éléments. Alors que même Alvaro Gonzalez a été touché par un projectile, ce dimanche, Frank McCourt a souhaité condamner ces actes.

« Nous ne tolérerons pas que ces désaccords se traduisent par un comportement violent »