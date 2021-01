Foot - OM

OM - Polémique : Après les violences à Marseille, Jacques-Henri Eyraud contre-attaque !

Publié le 30 janvier 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le centre d’entrainement de l’OM a été saccagé par des individus ce samedi, Jacques-Henri Eyraud a annoncé que de nombreuses plaintes seront déposées dès ce dimanche.

Ce sont de véritables scène de chaos qui se sont produites ce samedi à la Commanderie. En effet, des supporters de l’OM se sont rendus au centre d’entraînement du club phocéen afin de demander des explications à Jacques-Henri Eyraud et à certains joueurs au sujet de la crise sportive que traverse l’équipe. Seulement voilà, les choses ont très rapidement dégénéré puisque certains individus ont tout simplement saccagé le centre d’entrainement de l’OM et s’en sont pris à certains joueurs, notamment à Alvaro Gonzalez. Les images sont rapidement devenues virales, et cette situation a conduit à un report de la rencontre des Marseillais initialement prévue ce samedi soir contre le Stade Rennais au Vélodrome. Pour sa part, Jacques-Henri Eyraud ne cache pas son indignation après de tels événements, et il a tenu à prévenir que de nombreuses plaintes seront déposées dans les prochaines heures, certains individus ayant déjà été identifiés.

« Quand on est l'OM, on ne peut pas accepter ça »