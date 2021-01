Foot - OM

OM - Polémique : Le message rassurant d'Alvaro Gonzalez !

Publié le 30 janvier 2021 à 22h45 par A.C.

Alvaro Gonzalez a tenu à rassurer tout le monde, en marge des débordements qui ont eu lieu au centre d’entrainement de l’Olympique de Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille devait affronter le Stade Rennais ce samedi, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, des supporters ont fait irruption dans le centre d’entrainement. Plusieurs dégradations auraient ainsi eu lieu, mais en Espagne on a rapidement annoncé une conséquence plus que grave pour Alvaro Gonzalez. Selon la Cadena SER , le défenseur espagnol de l’OM aurait été la cible d’actes de violence de la part de ses propres supporters. Un scénario rapidement démenti en France. L’Équipe annonce en effet qu’Alvaro Gonzalez aurait été atteint au dos par un projectile sans aucune conséquence, tandis que RMC assure que le joueur de l’OM n’aurait à aucun moment été touché.

« Merci à tous pour les messages, je veux vous faire comprendre que je vais bien. Un gros câlin à tous »