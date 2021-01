Foot - OM

L’OM condamne les incidents à la Commanderie

Publié le 30 janvier 2021 à 20h13 par B.C. mis à jour le 30 janvier 2021 à 20h17

Alors que la Commanderie a été le théâtre de violences ce samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a fermement condamné ces agissements.