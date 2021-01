Foot - OM

OM - Clash : Thauvin, Payet... Rongier contredit Villas-Boas !

Publié le 29 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas avouait à demi-mots que l'entente entre Florian Thauvin et Dimitri Payet était loin d'être idéale, Valentin Rongier n'est pas du même avis.

Il y a quelques jours, André Villas-Boas se prononçait sur la relation distante entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, confirmant que les deux hommes n'étaient pas les meilleurs amis du monde. « Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble (rires), mais le plus important c’est l’OM (...) Ce n’est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où des mecs ne peuvent pas se regarder (se voir, ndlr), même si ce n’est pas le cas pour eux deux. Ce n’est pas une première, non », assurait le technicien portugais, toujours très francs dans ses déclarations.

«Je n'ai jamais senti de tension entre Dim et Flo»