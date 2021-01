Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas tacle l’attitude de Radonjic !

Publié le 22 janvier 2021 à 22h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il avait décidé de ne pas titulariser Nemanja Radonjic mercredi soir face au RC Lens, André Villas-Boas pointe du doigt l’état d’esprit de son attaquant serbe.

La concurrence fait plus que jamais rage sur le front de l’attaque de l’OM ! Ces dernières semaines, André Villas-Boas n’avait d’ailleurs pas hésité à réaccorder sa confiance à Nemanja Radonjic sur le flanc gauche de son attaque, au détriment de Dimitri Payet. Mais mercredi dernier, l’entraîneur de l’OM avait laissé son attaquant serbe sur le banc, lui préférant Valère Germain. Et Villas-Boas s’en est expliqué ce vendredi en conférence de presse.

« Je n’ai pas aimé son état d’esprit »