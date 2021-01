Foot - OM

OM - Malaise : La sortie surréaliste de Villas-Boas qui va faire craquer les supporters...

Publié le 22 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré la nouvelle contre-performance de l'OM, battu le RC Lens au Vélodrome (0-1), André Villas-Boas estime que ses joueurs se sont bien battus. Une sortie qui ne devrait pas calmer les supporters.

Déjà très agacés par les récents résultats de l'Olympique de Marseille, tenu en échec par Dijon (0-0) puis battu par le PSG (1-2) et Nîmes (1-2), les supporters marseillais n'ont pas dû être rassurés par la prestation de l'OM contre Lens mercredi soir. Et pour cause, les Marseillais se sont inclinés au stade Vélodrome face au promu (0-1) au terme d'une prestation plus que poussive. Et pourtant, après la rencontre, André Villas-Boas trouve de nombreux points positifs et se montre satisfait du comportement de ses joueurs.

Villas-Boas défend ses joueurs