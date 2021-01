Foot - OM

OM - Malaise : Joueur frappé, violence… Les supporters sèment le chaos à Marseille

Publié le 30 janvier 2021 à 17h15 par B.C. mis à jour le 30 janvier 2021 à 17h30

Alors que l’OM reçoit Rennes ce samedi (21h), plusieurs centaines de supporters marseillais se sont réunis à la Commanderies avec des nombreux engins pyrotechniques pour protester contre la direction, et plus particulièrement Jacques-Henri Eyraud. Et des incidents auraient éclaté au sein de l’enceinte sportive.

Alors que l’OM est en crise, l’ambiance était extrêmement tendue ce samedi à Marseille en marge de la rencontre opposant le club phocéen au Stade Rennais (21h). Des incidents ont en effet éclaté aux abords de la Commanderie après un coup de force mené par plusieurs centaines de supporters de l’OM, réclamant la démission de Jacques-Henri Eyraud. Certains d’entre eux sont même parvenus à entrer brièvement dans le centre d’entraînement de l’OM, et il y aurait eu du dégât…

Le chaos au centre d’entraînement de l’OM

Journaliste à RTL , Hugo Amelin a révélé sur Twitter qu’entre 50 et 100 personnes étaient rentrés dans le bâtiment sportif pour « tout casser » selon une source interne. Le bus de l’OM aurait été caillassé et la valise d’André Villas-Boas détériorée. Mais pire encore, un joueur aurait été frappé dans l’enceinte marseillaise. RMC ajoute que certains supporters sont bien entré dans les vestiaires, obligeant André Villas-Boas et plusieurs membres de l'effectif (Alvaro, Mandanda, Rongier) à sortir sur une passerelle du bâtiment. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône annonce ce samedi après-midi l’interpellation de 25 individus.

L’Anarchie à la Commanderie. Entre 50 et 100 supporters sont entrés dans le bâtiment sportif et ont « tout cassé » selon une source interne. Un joueur aurait été frappé et la valise d’AVB ouverte et balancée. Bus caillassé selon cette même source #TeamOM pic.twitter.com/MId2Od6eGT — Hugo Amelin (@HugoAmelinovic) January 30, 2021