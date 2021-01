Foot - OM

OM - Polémique : Eyraud, Mandanda, Alvaro… L’OM et ses cadres sortent du silence après les violences

Publié le 30 janvier 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 30 janvier 2021 à 20h37

Après les violences survenues ce samedi aux abords de la Commanderie, l’OM a fermement condamné les agissements de certains supporters. Jacques-Henri Eyraud, Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez, touché par un projectile, ont également réagi.

Des scènes de chaos ont eu lieu ce samedi après-midi à Marseille. Plusieurs centaines de supporters s’étaient donnés rendez-vous aux abords de la Commanderie pour protester contre la direction de l’OM, et plus particulièrement le président Jacques-Henri Eyraud, responsable selon eux de la crise que traverse actuellement le club. Cela a malheureusement dégénéré, et des scènes de tensions sont survenus. Une poignée de supporters est même parvenue à pénétrer à l’intérieur du centre d’entraîneur de l’OM, où le bus du club et la voitures de certains salariés ont été dégradés. Des pétards et des fumigènes ont notamment été utilisés, et certains individus sont entré dans les vestiaires, alors qu’André Villas-Boas et quelques joueurs étaient sur place. « Les joueurs étaient effrayés. Ils ont compris qu'on n'était pas là pour rigoler. Ceux qui sont sortis ont fait preuve de courage. Bravo à eux. Mais où était le principal visé? Où était JHE? Avait-il quitté le navire au pire moment de la tempête? Heureusement que Payet n'est pas sorti. Il se serait fait violenter. On ne supporte plus les caprices de starlette de certains joueurs, lâche un supporter ultra présent sur place. Je ne pense pas qu'ils ont déjà vu, à l'OM, une action aussi violente. Cette fois, tous les groupes étaient unis et ont voulu mettre la pression », a commenté l’un des membres phares du mouvement ultra marseillais à RMC . Si Dimitri Payet n’a finalement pas été violenté, Alvaro Gonzalez ne peut pas en dire autant puisque l’Espagnol a été touché au dos par un projectile, même si des supporters présents sur place assurent qu’il n’était pas visé.

Eyraud et l’OM condamnent « avec force » cette « barbarie »

La police a interpellé 25 personnes suite à ces incidents, et l’OM a fermement condamné ce samedi soir ces agissements. « Malgré l’intervention des forces de l’ordre, un déchaînement de violence injustifiable a mis en danger la vie des personnes présentes sur place (joueurs, staff, forces de l’ordre, agents de sécurité, salariés). Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés. Cinq arbres ont été brûlés avec la seule volonté de détruire. Les dégradations à l’intérieur des bâtiments s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces agissements irresponsables et inacceptables doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. L’Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve. Ils ont été immédiatement transmis aux enquêteurs. Les plaintes seront déposées dans les prochaines heures pour faire valoir les droits du club à l’encontre de cette barbarie », a notamment expliqué le club phocéen dans un communiqué. Principal cible des supporters de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a également pris la parole : « Trois cents salariés sont ce soir en état de choc pour avoir vécu en direct ou avoir découvert les images d’une attaque inqualifiable contre l’Institution OM. Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de trouble qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs. »

Mandanda et Gonzalez appellent à l’apaisement