OM - Polémique : Nouvelles révélations sur l’agression d’Alvaro Gonzalez

Publié le 30 janvier 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que plusieurs supporters de l’OM ont semé le chaos au centre d’entraînement marseillais ce samedi, Alvaro Gonzalez aurait bien été atteint par un projectile.

Ce samedi, des supporters de l’OM s’étaient rassemblés à la Commanderie pour afficher leur colère contre la direction et certains joueurs, mais la situation a dégénéré, et des tensions ont éclaté. Plusieurs individus sont parvenus à entrer à l’intérieur du centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille et ont cassé du matériel, ouvert la valise d’André Villas-Boas et lancé des projectiles en direction du bus de l'OM et de voitures. Un joueur aurait également été frappé lors de ces violences, et selon la Cadena SER , c’est Alvaro Gonzalez qui aurait été touché.

Alvaro Gonzalez touché, mais pas frappé