OM - Polémique : La réaction de Frank McCourt après les débordements à Marseille…

Publié le 30 janvier 2021 à 21h30 par B.C.

Après les scènes de violence survenues à Marseille ce samedi, Jacques-Henri Eyraud a reconnu que Frank McCourt était déçu et surpris du comportement de certains supporters de l’OM.

Ce samedi, de graves incidents sont survenus aux abords et à l’intérieur de la Commanderie. Plusieurs centaines de supporters s’étaient en effet donné rendez-vous pour s’expliquer avec Jacques-Henri Eyraud et certains joueurs de l’OM, mais la situation a dégénéré. Des individus ont pénétré le centre d’entraînement marseillais qui a été détérioré. De plus, Alvaro Gonzalez a notamment été touché au dos par un projectile, provoquant le report de la rencontre entre l’OM et Rennes, prévu ce samedi soir.

« Frank McCourt est très déçu »