OM - Malaise : Dimitri Payet aurait fait une demande hallucinante en interne !

Publié le 27 janvier 2021 à 12h15 par B.C.

Frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, l’Olympique de Marseille a cherché à diminuer le salaire de ses joueurs après l’arrêt de la Ligue 1 au printemps dernier. Mais Dimitri Payet ne l’aurait pas entendu de cette oreille…

En début d’année, le football français était frappé de plein fouet par la crise du covid-19 et ses conséquences économiques, surtout après l’arrêt de la Ligue 1. Les clubs professionnels ont enregistré des manques à gagner sans précédent et pour limiter la casse, la majorité d’entre eux ont cherché à diminuer la rémunération des footballeurs comme cela a notamment pu se faire au Real Madrid. Mais certains clubs ont eu plus de mal que d’autres à convaincre leurs joueurs de faire ce sacrifice financier, notamment à l’Olympique de Marseille.

Le forcing de Payet pour ne pas baisser les salaires