OM - Polémique : Départs, Ligue 2... L’énorme coup de gueule de Daniel Riolo après les incidents !

Publié le 31 janvier 2021 à 0h15 par La rédaction

Ce samedi après-midi, de violents incidents ont éclaté à Marseille, du côté de la Commanderie. Les supporters de l’OM ont montré toute la rage qu’ils avaient contre la direction phocéenne, un comportement jugé inacceptable par Daniel Riolo.

Rien ne va plus à l’OM. Entre les mauvais résultats, une ambiance plus que palpable au sein du vestiaire et des supporters en colère, tout ne fait que dégénérer. Des incidents violents ont eu lieu à la Commanderie ce samedi après une réunion massive des supporters du club phocéen. Plus encore, ces derniers se sont introduits dans le centre d’entraînement de l’OM. Florian Thauvin, Dimitri Payet, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt étaient visés par les chants et banderoles hostiles, alors qu’Alvaro Gonzalez a été touché au dos par un projectile. Une situation plus qu’inacceptable.

« Je suis André Villas-Boas, je pars demain. Je suis joueur, je laisse couler le club en L2 et je me casse »

En effet, selon Daniel Riolo, un départ des cadres de l’équipe et d’André Villas-Boas serait compréhensible, tant le club est dépassé. Sur son compte Twitter , le journaliste de RMC a trouvé la réaction des supporters de l’OM inadmissible et estime que celle-ci pourrait avoir de graves conséquences sportives : « Certains supporters de l’OM ont foutu en l’air la différence entre contestation légitime et violence. C’est lamentable. Je suis André Villas-Boas, je pars demain. Je suis joueur, je laisse couler le club en L2 et je me casse. »