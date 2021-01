Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lloris, Kane… Pochettino prêt à faire une razzia chez Mourinho ? La réponse !

Publié le 31 janvier 2021 à 9h10 par H.G.

Tandis qu’il a été intronisé au poste d’entraîneur du PSG au début du mois de janvier, Mauricio Pochettino a été annoncé sur les traces de plusieurs des joueurs qu’il avait ses ordres à Tottenham. Cependant, une seule de ces pistes serait réelle.

Après une première partie de saison poussive, la direction du PSG a décidé de trancher dans le vif en limogeant Thomas Tuchel et en le remplaçant par Mauricio Pochettino. L’entraineur argentin a ainsi paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une option pour une année supplémentaire. Plus encore, l’ancien technicien de Tottenham est arrivé avec une priorité claire pour son recrutement, à savoir Dele Alli comme le10sport.com vous l’a annoncé. Mais l’international anglais n’est pas le seul joueur des Spurs avec lequel Mauricio Pochettino souhaiterait retravailler, puisque le PSG a par la suite été annoncé sur les traces d’Harry Kane et d’Hugo Lloris.

Dele Alli est la seule cible de Mauricio Pochettino à Tottenham