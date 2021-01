Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce intrigante de Pochettino…

Publié le 31 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal fermera bientôt ses portes, Mauricio Pochettino a une nouvelle fois botté en touche au moment d’évoquer l’arrivée d’un éventuel renfort au PSG.

Depuis maintenant plusieurs semaines, le PSG travaillerait en coulisses pour boucler l’arrivée de Deli Alli en provenance de Tottenham sous la forme d’un prêt. Par ailleurs, Leonardo chercherait également à boucler plusieurs ventes afin de remplir les caisses du club de la capitale, mais rien ne semble bouger au PSG. Et Mauricio Pochettino continue de se montrer toujours autant discret sur le sujet depuis son arrivée début janvier…

« Vous me rappelez qu’il reste trois jours de mercato »