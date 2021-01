Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé son premier renfort de l’hiver, mais…

Publié le 30 janvier 2021 à 18h15 par B.C.

Déterminé à s’attacher les services de Dele Alli en ce mois de janvier, le PSG aurait déjà trouvé un accord avec Tottenham et le joueur, mais un ultime détail serait à régler dans ce dossier.

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com avant même sa prise de fonction officielle au PSG, Mauricio Pochettino a fait de Dele Alli sa priorité en ce mois de janvier. Et cela tombe bien puisque Leonardo apprécie également les qualités du milieu offensif anglais. Ce dernier apparaît en plus comme une opportunité de marché dans ce mercato hivernal particulier en raison de la crise du Covid-19, de quoi remplir tous les critères de Leonardo. Cependant, le PSG n’est pas encore parvenu à mettre la main sur le joueur de Tottenham, en manque de temps de jeu. Pourtant, le club de la capitale aurait déjà trouvé un accord dans ce dossier, avec les Spurs et l’international anglais, mais un ultime détail serait encore à régler selon le journaliste Fabrizio Romano sur la chaîne YouTube Tottenham Fan Chris Cowlin .

Tout serait bouclé pour Dele Alli, mais Tottenham veut son remplaçant