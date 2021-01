Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible annonce sur l'avenir d'un protégé de Villas-Boas !

Publié le 31 janvier 2021 à 8h45 par La rédaction

Les violentes actions menées par les supporters de l'OM pourraient avoir des conséquences sur l'effectif marseillais. Ce climat tendu pourrait bien être à l'origine de certains départs...

La rencontre prévue à 21h ce samedi entre l'OM et le Stade Rennais n'a finalement pas eu lieu, et pour cause. Plusieurs centaines de supporters marseillais, extrêmement mécontents par les décisions des dirigeants de Marseille ainsi que par les dernières résultats décevants du club phocéen, ont manifesté avec ardeur leur colère dans l'après-midi. Entre fumigènes, messages remplis de haine - notamment à l'encontre de Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM dont ils réclament la démission - et biens matériels détériorés, les fans de l'OM n'y sont pas allés de main morte, allant même jusqu'à faire fuir les joueurs du centre d'entraînement marseillais. Pour certains, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase...

« C’est un club de fou, j’espère qu’il partira très vite »