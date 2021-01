Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après McCourt, Eyraud en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 31 janvier 2021 à 11h45 par T.M.

Ce samedi, la colère de l’OM avait notamment pour but de réclamer le départ de Jacques-Henri Eyraud. Toutefois, malgré ces incidents, le président phocéen n’a pas l’intention de baisser les bras.

En colère, les fans de l’OM réclament des changements et notamment au sein de la direction, visant plus particulièrement Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Ce samedi, les manifestations des supporters phocéens ont totalement dégénéré. Au point de remettre en question l’avenir des dirigeants marseillais ? Ce dimanche, dans un communiqué, Frank McCourt a réagi à ces débordements, réaffirmant son engagement à l’OM. Et dans la foulée de l’Américain, Jacques-Henri Eyraud en a fait de même.

« Frank et moi sommes là pour revitaliser et bâtir un projet un long terme »