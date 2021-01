Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà le profil idéal pour remplacer Villas-Boas…

Publié le 31 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

André Villas-Boas ayant d’ores et déjà annoncé qu’il quitterait très certainement l’OM en fin de saison, qui faudra-t-il nommer pour lui succéder ? Le profil de Christophe Galtier semble parfaitement convenir.

Vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas lâchait une petite bombe sur son avenir à l’OM : « Je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester. Est-ce que ce sera terminé en juin? Je pense oui. On pense tous que ça va se passer comme ça », indiquait l’entraîneur portugais. En clair, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria vont devoir se mettre en quête d’un nouvel entraîneur dans les mois à venir, et alors que le10sport.com vous a révélé que l’option Lucien Favre restait possible pour l’OM, une autre pourrait également convenir.

Galtier, le profil idéal pour l’OM ?