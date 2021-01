Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino sait à quoi s’en tenir pour sa grande priorité...

Publié le 31 janvier 2021 à 23h10 par H.G. mis à jour le 31 janvier 2021 à 23h12

Alors que Mauricio Pochettino aimerait attirer Dele Alli au PSG, les discussions entre le club de la capitale française et Tottenham seraient actuellement au point mort.

Le PSG parviendra-t-il à enregistrer l’arrivée d’un renfort au cours de cette session hivernale ? À quelques heures de la clôture de ce mercato, la question est plus que jamais d’actualité puisque personne n’a encore rejoint les rangs de l’équipe parisienne. Pourtant, Mauricio Pochettino a de longue date identifié une priorité, à savoir Dele Alli comme le10sport.com vous l’a annoncé. Seulement voilà, il est annoncé depuis plusieurs jours maintenant que les discussions avec Tottenham dans l’optique d’un prêt de l’international anglais sont délicates, Daniel Levy ne souhaitant pas laisser partir son joueur au PSG sans lui avoir trouvé un remplaçant au préalable. Christian Eriksen aurait pu être cet homme pour les Spurs , sauf que l’Inter a fermé la porte à un départ de l’international danois à plusieurs reprises au cours de ce mois de janvier.

Le dossier Dele Alli est dans l’impasse !