Mercato - Barcelone : Une terrible décision à venir pour l'avenir de Koeman ?

Publié le 31 janvier 2021 à 22h30 par D.M.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone pourrait se séparer de Ronald Koeman après les prochaines élections présidentielles.

Après une fin de saison catastrophique marquée par une lourde défaite face au Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des champions (8-2), les dirigeants de l’époque avaient pris la décision de se séparer de Quique Setién. Pour le remplacer, Josep Maria Bartomeu avait décidé d’engager Ronald Koeman, ancien joueur du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2022, le technicien néerlandais a réalisé une première partie de saison en demi-teinte et son équipe accuse notamment un retard de 10 points sur le leader du championnat, l’Atlético.

Le prochain président du Barça prêt à se séparer de Koeman ?