Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir d'Eric Garcia !

Publié le 31 janvier 2021 à 16h00 par La rédaction

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a demandé aux responsables du club de recruter Eric Garcia avant la fin du mercato hivernal.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone n’a pas les moyens de renforcer sa défense centrale lors de ce mois de janvier et devrait attendre le prochain mercato estival avant de mettre la main sur Eric Garcia, sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin prochain. Présent en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman s’est prononcé sur ce dossier et s'est montré plutôt fataliste. « Eric Garcia ? J'ai déjà dit plusieurs fois que c'est une saison où nous changeons les choses, nous optons pour de jeunes joueurs. Aujourd'hui, le Barça ne va pas gagner beaucoup de choses parce que nous nous améliorons, mais nous devons rester réalistes : savoir d'où l'on vient et prendre conscience des changements que nous avons effectués. Cela ne dépend pas d'un seul joueur de dire si nous nous battons ou non. Le Barça doit toujours être prêt à se battre, mais nous devons être réalistes » .

« Il faut incorporer de toute urgence Eric Garcia »