Mercato - Barcelone : Le départ de cet indésirable de Koeman en Ligue 1 remis en cause ?

Publié le 31 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

En difficulté à Benfica, Jean-Clair Todibo pourrait venir se relancer à l'OGC Nice. Toutefois, le cas du joueur du FC Barcelone est tout de même compliqué.

« Jean-Clair Todibo ? Todibo est un joueur du Barça mais je ne vais pas compter sur lui » a déclaré Ronald Koeman en conférence de presse ce samedi. En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a été prêté jusqu’à la fin de la saison au Benfica, mais Jorge Jesus ne compte pas non plus sur lui. Afin de relancer sa carrière, le défenseur français chercherait une solution et pourrait bien faire son retour en Ligue 1. Todibo serait proche d’une arrivée à l’OGC Nice, et la presse régionale avait annoncé qu'un accord avait été trouvé dans ce dossier.

Le Benfica aurait apposé son véto