Mercato - Barcelone : Garcia, Todibo... Koeman dit tout sur le recrutement !

Publié le 30 janvier 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes ce lundi, le Barça n'a plus que quelques jours pour réaliser des bons coups. Limité sur le plan financier, Ronald Koeman ne devrait pas réussir à s'offrir Eric Garcia cet hiver, toutefois, il aurait toujours un espoir de se débarrasser de quelques éléments indésirables pour faire des économies sur sa masse salariale. Présent en conférence de presse ce samedi, Le technicien du FC Barcelone a fait un point complet sur le recrutement, tout en abordant les cas épineux d'Eric Garcia et de Jean-Clair Todibo.

Très discret depuis le début du mercato hivernal, Ronald Koeman espérerait toujours réussir quelques coups d'ici lundi, date de la fin du marché. Obnubilé par Eric Garcia, le coach du FC Barcelone serait contraint de faire preuve de patience. Alors que ses caisses ont été fortement touchées par le coronavirus, Ronald Koeman serait dans l'incapacité d'assumer le transfert d'Eric Garcia. En conséquence, il devrait attendre le 30 juin et la fin du contrat de la pépite de Manchester City (20 ans) pour rafler la mise. En parallèle, le technicien néerlandais espérerait se débarrasser de ses indésirables lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, le temps pourrait jouer contre lui, puisqu'il ne lui reste plus que deux jours pour réaliser des opérations cet hiver. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Ronald Koeman s'est livré sur ses problèmes de recrutement. Après avoir fait un point global, l'entraineur du FC Barcelone s'est concentré sur les cas d'Eric Garcia et de Jean-Clair Todibo.

«Garcia viendra sûrement la saison prochaine et si ce n'est pas possible pour janvier...»

« Les signatures et les départs ? Il est toujours important d'avoir quelqu'un au club qui travaille pour améliorer l'équipe, si ce n'est pas possible maintenant, alors ce sera pour cet été. Cela ne me dérange pas et les joueurs ne peuvent pas être contrariés par cela. Nous parlons beaucoup avec les joueurs et ils ne peuvent pas être contrariés parce qu'ils ont beaucoup participé, et cela se produit dans tous les clubs » , a précisé Ronald Koeman avant de se focaliser sur Eric Garcia, puis Jean-Clair Todibo.

«Todibo est un joueur du Barça mais je ne vais pas compter sur lui»