Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola redonne espoir à Leonardo pour Eric Garcia !

Publié le 30 janvier 2021 à 13h10 par A.D.

Incapable de s'offrir Eric Garcia cet hiver, le Barça devrait le récupérer à la fin de son contrat le 30 juin. A moins que le PSG ne lui joue un mauvais tour, et ne s'empare de la pépite de Manchester City d'ici la fin du mercato en cours. Interrogé sur le dossier Eric Garcia, Pep Guardiola, le coach des Citizens, a laissé entendre qu'un départ était encore possible lors de cette fenêtre de transferts.

En cruel manque de profondeur de banc en défense, le Barça voudrait s'offrir Eric Garcia depuis de longs mois. Faute de moyens suffisants, le club catalan n'est pas parvenu à boucler ce dossier lors de la dernière fenêtre de transferts. Cet hiver, Ronald Koeman serait confronté au même problème et devrait attendre le 30 juin et la fin du contrat d'Eric Garcia pour l'accueillir à Barcelone. En effet, comme l'a expliqué Fabrizio Romano ce vendredi, la pépite de Manchester City aurait un accord verbal avec le Barça et devrait rejoindre la Catalogne à la fin de la saison. Toutefois, plusieurs clubs, dont le PSG, pourraient tenter de devancer l'écurie blaugrana et de boucler l'arrivée d'Eric Garcia d'ici la fin du mercato hivernal. Et la dernière sortie de Pep Guardiola sur ce dossier ne peut que donner confiance à Leonardo. Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi (City-Sheffield), le coach des Citizens a présagé un départ d'Eric Garcia lors de cette fenêtre de transfert.

«Tout le monde sait qu'il va peut-être partir»