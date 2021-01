Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La raison de l'échec de Puel avec Todibo révélée !

Publié le 28 janvier 2021 à 23h10 par D.M.

L’ASSE aurait coché le nom de Jean-Clair Todibo durant ce mois de janvier et aurait même formulé une offre de prêt au FC Barcelone il y a quelques jours. Un dossier qui ne pourrait toutefois pas aboutir pour des raisons financières.

Après Boubacar Fall, l’ASSE serait sur le point de s’offrir une nouvelle recrue lors de ce mercato hivernal. Le club stéphanois aurait trouvé un accord avec l’Olympiakos pour le prêt payant de Pape Cissé, qui vendra renforcer le secteur défensif. Un renfort souhaité par Claude Puel, qui souhaitait mettre la main sur un défenseur central et qui aurait, auparavant, activé de nombreuses pistes pour renforcer son effectif. L’ASSE aurait notamment ciblé un joueur du FC Barcelone.

Les Verts auraient tenté le coup pour Todibo, mais…