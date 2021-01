Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia, Guardiola... Les grosses révélations de Ronald Koeman !

Publié le 30 janvier 2021 à 14h00 par A.D.

Déterminé à s'attacher les services d'Eric Garcia, Ronald Koeman serait contraint d'attendre l'été prochain pour obtenir gain de cause. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse, le coach du FC Barcelone a lâché toutes ses vérités, précisant qu'il n'avait pas parlé de la pépite de Manchester City avec Pep Guardiola.

Depuis l'été dernier, Ronald Koeman aimerait attirer Eric Garcia vers le FC Barcelone. Faute de moyens suffisants, le coach néerlandais serait dans l'obligation d'attendre le 30 juin et la fin du contrat de la pépite de Manchester City pour boucler ce dossier. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Ronald Koeman a été questionné à plusieurs reprises sur le cas Eric Garcia. Comme l'a expliqué l'entraineur du FC Barcelone, il est dans le flou total concernant le jeune talent espagnol (20 ans) et il n'a en aucun cas parlé de lui lors de ses derniers échanges avec Pep Guardiola.

«J'ai parlé à Pep, mais nous n'avons pas parlé d'Eric Garcia»