Mercato - Barcelone : L’énorme bombe de la presse espagnole sur le contrat de Messi !

Publié le 31 janvier 2021 à 8h30 par T.M.

La crise financière et l’avenir de Lionel Messi sont les deux gros sujets du moment au FC Barcelone. Y’a-t-il un lien entre les deux ? La presse espagnole a en tout cas lâché une énorme bombe.

Une fois n’est pas coutume, Lionel Messi fait ce dimanche la Une de la presse espagnole. Cela fait d’ailleurs de très longues semaines que le cas de l’Argentin fait parler au FC Barcelone. En effet, La Pulga est en fin de contrat et par conséquent son avenir est incertain. Alors que Messi attend l’élection du prochain président pour envisager prolonger, cela laisse la porte ouverte à un possible départ, que ce soit au PSG ou à Manchester City. Les rumeurs sont donc nombreuses concernant Lionel Messi. Et ce dimanche, c’est El Mundo qui se penche sur le cas du natif de Rosario… mais pas pour parler directement de son avenir.

Un contrat pharaonique pour Lionel Messi !