Mercato - PSG : Un dénouement imminent pour l’avenir de Neymar !

Publié le 31 janvier 2021 à 8h15 par T.M.

Avec celle de Kylian Mbappé, la prolongation de Neymar est l’autre priorité de Leonardo. Et le directeur sportif du PSG pourrait bien toucher au but avec le Brésilien.

Entre le PSG et Neymar, l’histoire a commencé en 2017 et dure depuis. Alors que l’aventure aurait pu se terminer en 2019 quand le Brésilien a tout fait pour retourner au FC Barcelone, Leonardo s’était finalement montré intransigeant. Resté au PSG, Neymar a su se montrer plus impliqué que jamais dans le projet QSI à tel point qu’aujourd’hui, la tendance a bien évolué pour l’avenir du joueur de 28 ans, enfin heureux dans la capitale. Pour le protégé de Mauricio Pochettino, les envies de départ semblent bien loin et depuis plusieurs semaines, il est même question d’une prolongation de contrat, alors que Neymar est actuellement lié jusqu’en 2022.

Une prolongation qui se rapproche !

Aujourd’hui, le contexte semble donc favorable pour une prolongation de Neymar au PSG. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que Leonardo travaille sur cette priorité et l’issue serait proche. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, les discussions seraient très avancées entre Neymar et le PSG pour ce nouveau contrat. Selon le journaliste italien, le Parisien pourrait s’engager sur le long terme avec le club de la capitale dans les semaines à venir.