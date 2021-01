Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho, De Jong… Un grand ménage en préparation au Barça ?

Publié le 31 janvier 2021 à 6h45 par T.M.

Actuellement, la situation financière du FC Barcelone est inquiétante. Face à cela, les Blaugrana pourraient bien en agir en conséquence.

Avec l’épidémie de coronavirus, les clubs européens accusent un terrible manque à gagner. Frappé de plein fouet, les grosses écuries sont obligées de réduire la voilure et chercher la moindre économique. Certaines sont même en grande difficulté financière. C’est notamment le cas du FC Barcelone qui accuse une dette colossale, qui atteint quasiment un milliard d’euros. D’ailleurs, comme l’explique ESPN , alors que le club catalan doit encore de l’argent à Liverpool et l’Ajax Amsterdam notamment pour les transferts de Philippe Coutinho et Frenkie De Jong, la direction blaugrana souhaiterait renégocier sa dette afin de ne pas se retrouver en défaut de paiement.

Réduire la dette au plus vite !