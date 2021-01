Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n’est actuellement pas un sujet à Barcelone !

Publié le 31 janvier 2021 à 6h30 par T.M.

Alors que le retour de Neymar à Barcelone a été l’un des gros sujets des élections présidentielles du club catalan, Joan Laporta a de nouveau été très clair à propos du joueur du PSG.

En 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour le PSG. Toutefois, entre le Brésilien et le club catalan, l’histoire n’a jamais vraiment été terminée. En 2019, le joueur de 28 ans a tout fait pour retourner au Barça, en vain. Toujours à Paris, Neymar pourrait d’ailleurs finalement prolongé avec le club de la capitale. Néanmoins, ces derniers mois, un retour en Catalogne a de nouveau été évoqué. En effet, certains candidats à la présidence ont ouverte grand la porte à un possible retour de Neymar.

« Je ne vais pas me prêter à ce genre de réaction infantile »