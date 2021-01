Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Neymar en rajoute une couche sur Alvaro Gonzalez !

Publié le 30 janvier 2021 à 12h45 par La rédaction

Au terme du Trophée des Champions, remporté par le PSG, Neymar et Alvaro Gonzalez s'étaient sérieusement invectivés sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, le Parisien continue de piquer le défenseur de l'OM.

Le 13 janvier dernier, le Paris Saint-Germain remportait son premier trophée de l'année 2021 en s'imposant face à l’Olympique de Marseille (2-1), dans le cadre du Trophée des Champions. Un match qui avait alors été marqué par le retour de Neymar, qui a non seulement retrouvé les terrains, mais pas seulement. Le Brésilien a également retrouvé un certain Alvaro Gonzalez, qu'il avait accusé d’avoir proféré des insultes à caractère raciste à son encontre en septembre dernier lors du dernier Classique, remporté par l'OM au Parc des Princes (1-0). Une confrontation qui ne s'est pas arrêtée à la sortie du terrain puisque, dans la nuit, les deux joueurs ont continué de s'affronter sur Twitter, à coup de provocations. Quelques semaines plus tard, Neymar n'en a semble-t-il toujours pas fini avec cette histoire.

Une allusion à Alvaro ? Neymar rigole !

Sur son compte Twitter toujours, Neymar a posté un message concernant un programme de téléréalité brésilien, destiné à interagir avec ses fans, mais sans allusion directe à Alvaro : « Les gars de Big Brother pleurent plus que... Continuez la phrase » . Ce à quoi une réponse affirme alors : « Le défenseur de l'Olympique de Marseille. » Un message qui fait pleinement allusion à Alvaro Gonzalez, auquel Neymar, visiblement amusé de la situation, n'a pas pu s'empêcher de répondre par quelques émojis qui rient. Toujours aucune nouvelle d'Alvaro Gonzalez cependant, qui semble s'être arrêté depuis la dernière fois. Affaire à suivre lors du prochain Classique sans doute, prévu le 7 février prochain au Stade Vélodrome.

A galera do BBB21 chora mais que .... (continue a frase) — Neymar Jr (@neymarjr) January 29, 2021

